Defesa não notificou Negócios Estrangeiros sobre caças dos EUA para Israel nos Açores
Foto: Richard Pohle/Pool via REUTERS
Três caças F35 vendidos pelos Estados Unidos a Israel aterraram na base das Lajes, em abril, para uma escala de três dias. Uma luz verde tácita, sem que tenha sido dada conhecimento a Paulo Rangel e ao Ministério Dos Negócios Estrangeiros e que agora está a causar um forte embaraço.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros já veio confirmar a passagem dos caças e o desconhecimento do assunto e refere estar a investigar o que se passou, já confirmado e justificado ontem pelo ministro Paulo Rangel, numa entrevista dada ao canal Now.
Já o Ministério da Defesa ainda não se prenunciou.
Os três caças aterraram na base militar das Lajes, na Ilha Terceira, nos Açores, acompanhados por dois abastecedores norte americanos e depois seguiram viagem para Israel, três dias depois.
Uma revista de defesa israelita publicava imagens dos mesmos aviões, com a referência de que a Força Aérea Israelita tinha recebido três aviões do modelo conhecido como o "caça invisível de quinta geração mais avançado do mundo".
Os Estados Unidos recorreram à Base das Lajes porque o Governo espanhol não autorizou o trânsito destes aviões no seu território, devido ao embargo do país à passagem de armamento com destino a Israel.
O jornal espanhol El País deu conta de que os Estados Unidos tinham procurado uma alternativa, nas Lajes, para a passagem destas aeronaves militares.