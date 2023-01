Défice do comércio externo de bens da zona euro agrava-se para 11,7 mil ME em novembro de 2022

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo aumentaram 17,2%, para os 264,7 mil milhões de euros, face a novembro de 2021.

As importações, por seu lado, cresceram 20,2%, para os 276,3 mil milhões de euros.

Também a UE viu aumentar para 20,7 mil milhões de euros o défice do seu comércio externo de bens em novembro de 2022, face ao de 10,7 mil milhões de euros homólogo.

As exportações de bens para fora do bloco europeu subiram 17,7% para os 237,3 mil milhões de euros e as importações aumentaram 21,5%, totalizando 258,0 mil milhões de euros.