Delegação da África Ocidental reúne-se brevemente com junta militar

A agência France Presse (AFP) noticia hoje que os enviados da Comunidade dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) foram recebidos pelos membros do Comité Nacional para a Salvação do Povo do Ministério da Defesa e que o encontro terá durado "cerca de 20 minutos".

No final, os intervenientes na reunião saíram sem prestar declarações.

Na sexta-feira foi noticiado que esta delegação ia a Bamako para "ajudar a encontrar soluções" depois de os militares terem tomado o poder.

A reunião terá decorrido em Kati, uma cidade dos arredores da capital do Mali que se tornou o centro do novo poder.

Goodluck Jonathan, na sua chegada a Bamako ao início da tarde, mostrou-se confiante de que as discussões levariam a "algo bom para o país, bom para a CEDEAO e bom para a comunidade internacional".

Também hoje, segundo a AFP, esta delegação deverá encontrar-se à noite com Ibrahim Boubacar Keita, Presidente do Mali, no poder desde 2013, que anunciou na quarta-feira a sua demissão, bem como a de todo o Governo.

O anúncio da demissão foi transmito pela televisão nacional, após Keita ter sido deposto por um golpe militar, horas antes.

"Para o encontro com o ex-presidente, tomamos providências para transferi-lo de Kati para Bamako", disse uma fonte à AFP.

O golpe de Estado na terça-feira começou com a detenção pelos militares golpistas do Presidente Keita e do seu primeiro-ministro, Boubou Cissé, bem como a detenção de altos funcionários civis e militares, que foram levados para o campo militar de Kati, nos subúrbios da capital maliana.

Este golpe de Estado é o quarto na história do Mali, que se tornou independente da França em 1960. Os militares tomaram o poder em 1968, 1991 e 2012, tendo o último golpe de estado aberto as portas do país a grupos `jihadistas`.

Portugal tem no Mali 74 militares integrados em missões da ONU e da UE.

Antigo primeiro-ministro (1994-2000), Ibrahim Boubacar Keita, 75 anos, foi eleito chefe de Estado em 2013, e renovou o mandato de cinco anos em 2018.