Delegação da CPLP inicia visita à Guiné Equatorial

Zacarias da Costa, que chefia a delegação e deveria iniciar a visita oficial àquele Estado-membro também hoje, teve de adiar a ida para Malabo um dia, para poder receber esta segunda-feira, na sede da CPLP, em Lisboa, o Ministro das Relações Exteriores do Brasil.

O secretário executivo da CPLP anunciou a 22 de fevereiro à Lusa que uma missão da organização, liderada por si, estaria em visita oficial à Guiné Equatorial, com o objetivo de "acelerar" a integração do país como Estado-membro da organização e discutir "compromissos" assumidos por este Estado-membro, como a abolição da pena de morte.

"Há uma necessidade urgente de implementar o programa de apoio à integração da Guiné Equatorial, por forma a mostrar que as coisas estão a andar", disse então à Lusa Zacarias da Costa.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste recordou que "tem havido cada vez mais Estados-membros a declararem publicamente as suas expetativas, de alguma forma frustradas, quanto à estagnação", no cumprimento dos compromissos assumidos pela Guiné Equatorial, aquando da sua adesão ao bloco lusófono, em 2014.

Nomeadamente, no que respeita à abolição da pena de morte no Código Penal, mas "também, obviamente outra questão importante, que é a da implementação da língua portuguesa" neste país, o único falante de espanhol na comunidade, afirmou.

Zacarias da Costa adiantou que o objetivo da sua visita oficial, bem como da delegação é inteirar-se dos "esforços que tem havido" por parte da Guiné Equatorial e articular com as autoridades locais "formas de criar um quadro diferente, com maior dinamismo", para se poder "acelerar o programa de integração e implementar os compromissos assumidos desde a cimeira de Díli" (2014).

Outra das intenções do secretário executivo nesta visita "é acelerar a ratificação do Acordo de Mobilidade" pela Guiné Equatorial.

Mas, a meta imediata de toda a delegação que hoje inicia a visita à Guiné Equatorial, é a implementação "de quatro dos seis eixos" do Programa de Apoio à Integração da Guiné Equatorial (PAIGE). Por isso, começa já hoje um programa de formação em Malabo.

Promoção da língua portuguesa, acervo institucional, património cultural e comunicação social, são os quatros primeiros eixos daquele que é o segundo PAIGE, desde que Guiné Equatorial se tornou Estado-membro da CPLP.

Sociedade civil e direitos humanos são os dois últimos eixos.