Delegação de parlamentos árabes visita Síria em sinal de aproximação com Damasco

A visita segue-se a uma decisão tomada na sexta-feira pela União dos Parlamentos Árabes em Bagdade, para "expressar apoio à Síria", após o terremoto do passado dia 06 que causou a morte de milhares de pessoas e uma ampla destruição em áreas do noroeste do país, alguns fora do controle do regime de Assad.

"A posição árabe apoia o retorno da Síria ao seu ambiente árabe e para a Síria, o país irmão árabe, desempenhar o seu papel em todos os níveis na arena regional e internacional", disse El Gebaly em Damasco, segundo a agência de notícias oficial síria, Sana.

Além do político egípcio, a primeira alta autoridade do Cairo a visitar Damasco em mais de uma década, a delegação é composta pelos líderes dos parlamentos dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Jordânia, Palestina, Omã e Líbano, além do secretário-geral da União Interparlamentar árabe, o jordano Fayez Al Shawabkeh, segundo a SANA.

"Estamos em Damasco para dizer ao povo sírio que os apoiamos de coração, agora e no futuro (...) e esperamos o retorno da Síria à casa árabe", disse o chefe do Conselho Shura (consultivo) de Omã, Khaled bin Hilal, referindo-se à Liga Árabe, organização que suspendeu a Síria em 2011, após a violenta resposta de Al Assad às revoltas populares no seu país.

A tragédia do terramoto que atingiu a Síria e a Turquia e deixou cerca de 50.000 mortos em ambos os países, quase 3.700 dos em território sírio, levou a que vários países do Médio Oriente e Norte da África iniciassem os seus primeiros contactos protocolares com Damasco em mais de uma década.

Nas últimas semanas, altos funcionários da Jordânia, Líbano e Emirados Árabes Unidos passaram pela capital síria, num sinal de aproximação desde o conflito no país há mais de uma década.

Mesmo antes do terramoto, houve alguns pequenos gestos de normalização por parte de países como a Jordânia ou Kuwait, enquanto o movimento islâmico palestiniano Hamas anunciou em outubro passado uma reconciliação com a Síria.

O ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farhan, cujo país é um dos mais críticos de Al Assad, garantiu há uma semana que o "consenso no mundo árabe" é que a forma como se aborda a questão síria "não está a funcionar" e que uma nova abordagem é necessária.

O conflito na Síria já matou mais de 300.000 pessoas e deslocou metade da população do país de 23 milhões.

O Egito e a Arábia Saudita estão entre os aliados dos EUA no Médio Oriente que entregaram ajuda para responder aos efeitos do terramoto em áreas controladas pelo Governo na Síria.

Os Emirados Árabes Unidos enviaram mais aviões carregados de ajuda do que qualquer outra nação, incluindo os principais aliados da Síria, Rússia e Irão.

