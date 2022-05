Delegação do Congresso dos Estados Unidos esteve em Kiev

Foto: EPA

Uma delegação do Congresso dos Estados Unidos, liderada por Nancy Pelosi, esteve em Kiev para reiterar o apoio norte-americano à Ucrânia. No encontro com os líderes ucranianos, foi discutido o envio de ajuda militar e a criação de corredores seguros que permitam o abastecimento de cereais a todo o mundo.