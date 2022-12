Delegação dos EUA visita China para melhorar relações bilaterais

Um alto funcionário dos EUA confirmou o encontro e descreveu as discussões como "francas e substanciais", indicando que também se centraram nos temas da Coreia do Norte e da Ucrânia.

A reunião destinou-se também a preparar a visita ao país asiático do chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, prevista para o início de 2023.

Esta é a primeira visita oficial desde o compromisso - assumido em novembro na cimeira do G20 em Bali pelos presidentes chinês, Xi Jinping, e norte-americano, Joe Biden - para arrefecer a tensão nas relações entre Pequim e Washington.

Esta delegação foi composta pelo secretário de Estado Adjunto para o Leste Asiático e Pacífico, Daniel Kritenbrink, e por Laura Rosenberger, responsável pela China e Taiwan no Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

As conversações entre os representantes norte-americanos e Xie Feng, vice-ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, aconteceram no domingo e hoje na cidade de Langfang, nos arredores de Pequim.

"Os dois lados tiveram discussões aprofundadas sobre a implementação do consenso alcançado entre os dois presidentes durante a cimeira de Bali", disse Wang Wenbin, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A questão de Taiwan - uma ilha de 24 milhões de habitantes que a China considera um território a reconquistar, mas que beneficia do apoio militar dos Estados Unidos - foi também debatida, entre outros "assuntos delicados", segundo fontes de ambos os lados.

Xie Feng, Daniel Kritenbrink e Laura Rosenberger falaram em "reforçar os intercâmbios a todos os níveis", com conversas "francas, completas e construtivas", onde se concordou em "continuar a comunicação", disse Wang Wenbin.

A delegação norte-americana - que se desloca, entre hoje e quarta-feira, à Coreia do Sul e Japão - salientou que a competição (entre os dois países) "não deve transformar-se em conflito" entre os dois países.

Os enviados de Joe Biden também disseram aos seus interlocutores chineses que "repatriar cidadãos americanos detidos injustamente ou proibidos de deixar a China era uma prioridade pessoal" para o Presidente americano.

As relações entre Pequim e Washington arrefeceram nos últimos anos devido a divergências sobre diversos assuntos, incluindo o desequilíbrio comercial, a questão do tratamento da minoria Uigur ou a rivalidade no setor de alta tecnologia.

Em Bali, Xi Jinping e Joe Biden discutiram alguns destes temas, bem como o futuro de Taiwan, as restrições dos EUA às importações chinesas de tecnologia dos Estados Unidos ou a crescente influência da China no mundo.