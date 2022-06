Delegação indiana reúne-se pela primeira vez com talibãs no Afeganistão

"Confirmamos a visita da delegação indiana ao Afeganistão, onde é esperado que se reúna com vários funcionários do Emirado Islâmico", afirmou o porta-voz adjunto do Governo talibã, Bilal Karimi, à agência de notícias EFE.

Esta é a primeira viagem oficial de representantes indianos ao Afeganistão desde que os talibãs conquistaram Cabul em agosto do ano passado e foram alvo de várias sanções económicas internacionais, que isolaram o país e desencadearam uma crise humanitária e financeira.

Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano, as conversações entre as duas delegações serão "sobre a assistência humanitária da Índia ao povo do Afeganistão".

De acordo com o texto, desde a crise dos talibãs, o Governo indiano afirma que fez chegar aos afegãos "vários envios de ajuda humanitária de 20 mil toneladas de trigo, 13 toneladas de medicamentos, 500 mil doses de vacinas contra a covid e roupa de inverno".

Com a queda dos talibãs em 2001, a Índia investiu cerca de 2 mil milhões de dólares (cerca de 1,8 mil milhões de euros) em vários projetos de reconstrução do Afeganistão, como a construção de uma barragem hidroelétrica no oeste do país e um novo edifício para o parlamento afegão.

Durante a visita do ex-presidente afegão Ashraf Ghani a Nova Deli em 2016, onde se encontrou com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, a Índia comprometeu-se a ajudar o Afeganistão com mais mil milhões de dólares (cerca de 933 milhões de euros).

A tensa relação com o país vizinho, o Paquistão, foi um dos pontos de ligação entre as duas nações, com ambos a acusarem Islamabad de intervir no seu território através de grupos armados, aos quais ofereciam abrigo seguro.

Nova Deli acusa o Paquistão de infiltrar terroristas na região de Caxemira para alimentar o movimento separatista.

O apoio de Islamabad aos talibãs foi comprovado com a ascensão dos islamitas ao poder, convertendo o Paquistão num dos países com maior influência sobre o novo Governo fundamentalista de Cabul e um mediador fundamental com a comunidade internacional.