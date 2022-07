Delegação parlamentar polaca em visita à Palestina classifica Israel como Estado de apartheid

Jesteśmy w Palestynie w ramach oficjalnej delegacji polskiego Sejmu. Dziś odbyliśmy serię oficjalnych spotkań z władzami oraz odwiedziliśmy grób Jassera Arafata. Przed nami intensywne dni rozmów, wizyt i obserwacji. Jesteśmy tu również także żeby upomnieć się o prawa człowieka1/2 pic.twitter.com/TZAyUWdt1D — Maciej Konieczny (@_mkonieczny) July 25, 2022

Um dos representantes do partido da esquerda polaca Razem, Maciej Konieczny, visitou o túmulo de Arafat, fez-se fotografar nessa visita e tuitou uma declaração de apoio à causa palestiniana. Konieczny lembra que "estamos na Palestina como integrantes da delegação oficial do Sejm [parlamento polaco] (...) Estamos aqui para defender os direitos humanos. As maiores organizações de direitos humanos do mundo, a Aministia Internacional ereconheceram que as acções do Estado de Israel correspondem à definição de apartheid. É tempo de a comunidade internacional agir em conformidade. Como tal, o partido Razem apoia a campanha de boicote, desinvestimento e sanções".Já antes da viagem, o partido Razem tinha emitido uma declaração de apoio ao movimento BDS, apelando a que a comunidade internacional "tire conclusões da recusa de Israel em respeitar a lei internacional e as resoluções da ONU" e reclamava o fim da ocupação israelita. O movimento BDS reproduziu a declaração do Razem na sua página web, elogiando o apoio daquele partido polaco ao direito de regresso da população palestiniana refugiada e o seu repúdio pela política israelita de limpeza étnica.









Razem z @_mkonieczny i pozostałymi członkami Parlamentarnej Grupy Polsko-Palestyńskiej jesteśmy w Palestynie, by dokumentować dowody izraelskiego apartheidu. Relacje z sytuacji na Zachodnim Brzegu znajdziecie na naszych kontach na FB i IG (w postach i na stories). pic.twitter.com/enIvHflKAZ — Magda Biejat (@MagdaBiejat) July 27, 2022 Mas não foram apenas os membros de esquerda da delegação parlamentar a pronunciar-se no sentido da solidariedade com a Palestina. Também Franek Sterczewski, do muito abrangente partido da Coligação Cívica, relatou na sua página de Facebook que visitou o túmulo de Arafat, acrescentando: "Apoio de todo o coração o boicote e as sanções à colonização israelita da Margem Ocidental. Não podemos ser indiferentes a uma violência sistemática e sem precedentes".







Mesmo uma instituição oficial como o Bureau Representativo da Polónia junto da Autoridade Palestiniana acompanhou a visita da delegação parlamentar e declarou no Twitter: "A Polónia opõe-se fortemente à deportação da população local palestiniana planeada pelas autoridades israelitas. A deportação da população é contrária à lei internacional". Um outro tweet de Magda Biejat, também militante do Razem integrada na delegação, sublinha que a visita à Palestina tem o sentido de recolher factos e documentação sobre o apartheid israelita.





Embora as declarações oficiais e oficiosas emitidas durante a visita tenham tudo para fazer azedar ainda mais as relações entre os governos de direita no poder em ambos os países, não existe até agora nenhuma reacção oficial do Governo israelita.