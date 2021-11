Delegação política dos EUA volta a visitar Taiwan apesar de protestos da China

O Instituto Americano de Taiwan - a "embaixada de facto" dos Estados Unidos na ilha - informou que a delegação "vai reunir com líderes taiwaneses para discutir as relações entre Taiwan e os Estados Unidos" e questões de "segurança regional".



A visita faz parte de um périplo pela região do Indo-Pacífico.



Segundo a mesma fonte, a delegação norte-americana é formada pelos congressistas democratas Mark Takano (Califórnia), Elissa Slotkin (Michigan), Colin Allred (Texas) e Sarah Jacobs (Califórnia), e a republicana Nancy Mace (Carolina do Sul).



O jornal South China Morning Post de Hong Kong detalhou que um total de 17 pessoas integram a comitiva.



A imprensa de Taiwan noticiou que a delegação chegou a Taiwan a bordo de um avião de transporte militar C-40 Clipper, e que vai permanecer em Taiwan até ao final do dia de sexta-feira.



Uma fonte citada pela agência oficial CNA detalhou que os congressistas vão reunir com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, e visitarão o Ministério da Defesa.



Esta visita ocorre num contexto de crescentes tensões entre EUA e China, em parte devido ao território.



Esta semana, Biden convidou Taiwan a participar numa cimeira virtual sobre democracia que a imprensa estatal chinesa classificou como uma nova "camarilha anti-China".