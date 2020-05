Delegado Valeixo acusou Bolsonaro de nomear por afinidade

Valeixo, no centro da demissão de Sergio Moro do cargo de ministro da Justiça do Brasil, relatou à Justiça, em Curitiba, que Jair Bolsonaro lhe disse que não tinha nada "contra a sua pessoa", mas que queria um diretor-geral para a Polícia Federal com quem tivesse "mais afinidade", segundo a imprensa local, que teve acesso a conteúdo do depoimento.O inquérito em causa foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após as declarações feitas pelo ex-juiz Sergio Moro, em 24 de abril, que pediu a demissão do cargo ministerial e acusou o Presidente brasileiro de estar a interferir na Polícia Federal, na sequência da demissão do ex-chefe Maurício Valeixo sem motivo aparente.", declarou Moro, na ocasião.Segundo Moro, Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal por estar preocupado com investigações em curso no STF, que podiam envolver os filhos ou aliados políticos.





Presidente nega mas...







Na ocasião, Bolsonaro disse ainda que foi o próprio Maurício Valeixo a pedir demissão do cargo de diretor da PF, alegando "cansaço".Contudo, no seu depoimento de segunda-feira, Valeixo afirmou que nunca formalizou um pedido de exoneração do seu cargo, ao contrário do que estava descrito no seu decreto de exoneração assinado por Jair Bolsonaro.O ex-diretor relatou ter recebido um telefonema do chefe de Estado na véspera da sua demissão, avisando-o que iria constar dos documentos que a exoneração ocorreu "a pedido" do próprio.