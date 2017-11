Demissão de Fitzgerald trava eleições na Irlanda

Jorge Almeida - RTP28 Nov, 2017, 16:54 | Mundo

Segundo a televisão irlandesa, RTE, Frances Fitzgerald, disse numa reunião que apresentou o pedido de demissão sem ter sofrido qualquer tipo de pressões.



O primeiro-ministro, Leo Varadkar, já aceitou a demissão mas com um “profundo arrependimento”.



A decisão da vice-primeira ministra da República da Irlanda foi tomada horas antes do principal partido da oposição, o Fianna Fáil, apresentar uma moção de censura, que poderia conduzir o país a eleições antecipadas, já que o atual governo também depende do seu apoio.



O escândalo que envolveu Frances Fitzgerald remonta aos anos em que foi ministra da Justiça, entre 2014 e 2016. A sua atuação foi posta em causa por alegadamente não ter protegido e defendido o sargento Maurice McCabe, que denunciou dezenas de casos de corrupção na polícia.

Bruxelas espera avanço nas negociações do Brexit

Os líderes da União Europeia vão reunir-se numa cimeira, nos próximos dias 14 e 15 de dezembro, para avaliar se houve progressos nas negociações para a saída do Reino Unido, que permitam passar à segunda fase, sobre a futura relação comercial e o período de transição.







A Irlanda ameaça bloquear a passagem à segunda fase, caso o Reino Unido, não dê garantias de que a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda Norte se mantém aberta e livre de alfândegas.