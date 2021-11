Demissão surpresa do emissário especial da ONU - diplomatas

"Kubis demitiu-se", disse à AFP um diplomata, que solicitou anonimato, informação confirmada mais tarde por várias outras fontes diplomáticas, sem que nenhuma delas tenha avançado uma explicação oficial para essa demissão surpresa, que ocorre a um mês das eleições presidenciais líbias.

As fontes admitiram à AFP que uma das razões passará pela falta de apoio e de consensos dentro do próprio Conselho de Segurança da ONU, que se mostrou recentemente dividido quanto à necessidade de se reconfigurar a direção da missão política da ONU na Líbia.

Na ocasião, vários membros do Conselho exigiram que o cargo de emissário fosse realocado de Genebra para Trípoli, o que não é o caso de Kubis, que, até ser nomeado, desempenhou idênticas funções na ONU para o Líbano, depois de ter sido ministro dos Negócios Estrangeiros da Eslovénia.

Segundo vários diplomatas indicaram à AFP, Kubis esteve relutante em ser transferido do seu posto.

Até agora, os serviços de imprensa da ONU nada indicaram sobre a demissão apresentada por Kubis, 69 anos, nomeado a 18 de janeiro deste ano pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

A saída repentina de Kubis ocorre um dia depois do encerramento da apresentação de candidaturas para a corrida à chefia do Estado na Líbia -- as presidenciais estão marcadas para 24 de dezembro.

A Alta Comissão Eleitoral (HNEC) líbia confirmou hoje oficialmente que as presidenciais vão contar com 98 candidatos, entre eles duas mulheres, depois de encerrado o prazo de entrega das candidaturas.

Segundo o diretor do HNEC, a lista final será conhecida dentro de 12 dias, assim que estiverem concluídas as verificações, recursos e apelos.

Al-Sayeh adiantou que o HNEC vai remeter os processos ao Procurador-Geral da República, ao Departamento de Passaportes e Nacionalidade e ao Departamento de Informações Geral, "de forma a garantir que as candidaturas cumprem a lei eleitoral".

Entre os candidatos mais proeminentes estão Seif al-Islam Kadafi, filho do ex-ditador Muammar Kadhafi, o marechal Khalifa Haftar, que controla de facto o leste e parte do sul da Líbia, o influente ex-ministro do Interior, Fathi Bachagha, e o chefe do governo interino, Abdelhamid Dbeibah.

Apenas duas mulheres se apresentam como candidatas: Laila Ben Khalifa, 46 anos, presidente e fundadora do partido Movimento Nacional, e Hounayda Al-Mahdi, investigadora na área das ciências sociais.