Demitiu-se a ministra da Defesa da Alemanha

Christine Lambrecht apresentou a demissão depois de muita contestação com a mensagem de Ano Novo que publicou nas redes sociais. Num pequeno vídeo referiu-se à situação da Ucrânia ao som de fogo de artifício, o que não caiu bem junto dos membros do partido do Governo, o SPD, mas também da oposição.