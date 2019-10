Demitiu-se o primeiro-ministro do Líbano

Entretanto, foi anunciado outro pacote de cortes nos salários de altos funcionários do Governo, mas os manifestantes não desmobilizaram.



No fim-de-semana, o líder do Hezbollah avisou que uma mudança no Governo iria complicar a situação.



O governador do Banco Central disse que o país está à beira do colapso, a não ser que seja encontrada uma solução imediata que acabe com os protestos.