"Democracia demonstrou força", afirma vice de Bolsonaro

O general na reserva defendeu publicamente a necessidade de uma intervenção armada para derrubar o anterior Governo brasileiro por causa do envolvimento de vários dirigentes do PT em casos de corrupção.



Hamilton Mourão é um dos sete generais do Governo de Jair Bolsonaro.



Nesta entrevista ao correspondente da RTP no Brasil, Luís Baila, que pode ser vista na íntegra este domingo no 360 da RTP3, o vice-presidente brasileiro sustentou que a democracia brasileira está mais forte que nunca.