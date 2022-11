Democrata Fetterman vence lugar no senado na Pensilvânia

Fetterman, vice-governador da Pensilvânia, derrotou Mehmet Oz, o cirurgião que se tornou uma celebridade televisiva e que beneficiava do apoio do ex-Presidente Donald Trump, num estado considerado essencial para o resultado final das eleições intercalares de terça-feira.

Fetterman, 53 anos, fez campanha enquanto se recuperava de uma doença grave, que o obrigou a esforços acrescidos para fazer passar a sua mensagem de campanha.

Para perceber a importância desta disputa eleitoral, o Presidente Joe Biden fez campanha na Pensilvânia por Fetterman, por três vezes nas últimas três semanas, enquanto o ex-Presidente Donald Trump também ali compareceu para realizar um comício a favor de Oz.

As eleições intercalares norte-americanas que decorreram na terça-feira determinarão qual o partido que controlará o Congresso nos dois últimos anos do mandato do Presidente Joe Biden, estando também em jogo 36 governos estaduais e vários referendos estaduais a medidas sobre questões-chave, incluindo aborto e drogas leves.

Em disputa estarão todos os 435 lugares na Câmara dos Representantes, onde os democratas atualmente têm uma estreita maioria de cinco assentos, e ainda 35 lugares no Senado, onde os democratas têm uma maioria apenas graças ao voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris.

As eleições podem não apenas mudar a cara do Congresso norte-americano, mas também levar ao poder governadores e autoridades locais totalmente comprometidos com as ideias de Donald Trump. Uma derrota muito pesada nestas próximas eleições pode complicar ainda mais o cenário de um segundo mandato presidencial para Joe Biden.