Democratas abrem inquérito a afastamento de inspetor-geral por Donald Trump

O inquérito parlamentar sobre o afastamento de Steve Linick, inspetor-geral do departamento de Estado, foi anunciado por Eliot Engel, presidente da comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes, e um democrata do Senado, Bob Menendez.", declararam Engel e Menendez, num comunicado.Os dois eleitos democratas referiram que Linick investigava queixas sobre um alegado abuso por Pompeo dos serviços de um alto funcionário para garantir favores pessoais para si e para a sua mulher.O chefe da diplomacia norte-americana viaja frequentemente pelo mundo num avião do governo na companhia da mulher, Susan Pompeo, que não possui qualquer cargo oficial.Em 2019, a CNN fez eco de uma das queixas, onde se referia que a segurança diplomática se responsabilizava por tarefas como ocupar-se do cão da família ou de efetuar compras de alimentos.", indicou Engel.Os dois eleitos democratas exigem que os altos responsáveis do governo conservem todos os documentos relacionados com este despedimento e que os transmitam até 22 de maio às comissões responsáveis pelo inquérito.Segundo a CNN, o próprio Pompeo sugeriu o afastamento de Linick e escolheu pessoalmente o seu sucessor, Stephen Akard, um antigo colaborador do vice-presidente Mike Pence.De acordo com a lei norte-americana, o executivo deve prevenir o congresso com 30 dias de antecedência da sua intenção de demitir um inspetor-geral, para permitir a contestação da decisão pelos deputados.A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, declarou que Linick foi "punido por ter cumprido honradamente o seu dever de proteção da Constituição" e da "segurança nacional".