Democratas chegam a acordo com Donald Trump para proteger jovens imigrantes

Lusa14 Set, 2017, 08:10 | Mundo

Em comunicado, os líderes democratas das duas câmaras afirmaram ter ainda acordado negociar um pacote orçamental para financiar a segurança fronteiriça que seja "aceitável para ambas as partes", pelo que exclui qualquer verba para a construção do muro com o México.

"Tivemos um encontro muito produtivo com o Presidente na Casa Branca. A conversa centrou-se no DACA [Ação Diferida para Imigração Infantil]. Acordamos em consagrar rapidamente a proteção prevista no DACA numa lei", afirmaram os líderes democratas do Senado e da Câmara dos Representantes, respetivamente, Chuck Schumer e Nancy Pelosi, que jantaram na quarta-feira com Trump.

A Casa Branca também divulgou informações sobre o encontro num comunicado, mas sem qualquer referência "a acordos" com Schumer e Pelosi.

De acordo com a Casa Branca, Donald Trump e os líderes democratas tiveram uma "conversa construtiva" sobre as atuais "prioridades legislativas", que incluem a reforma tributária, segurança fronteiriça, o DACA, infraestrutura e comércio, por esta ordem.

A administração norte-americana afirmou que o encontro foi um "passo positivo" para alcançar "soluções bipartidárias" para os problemas que afetam todos os norte-americanos e manifestou o desejo de "continuar estas conversações" com os líderes democratas.

Donald Trump revogou recentemente um programa lançado, em 2012, pelo antecessor Barack Obama, que protegeu da deportação 800 mil `sonhadores`, chegados ao país quando ainda eram crianças, concedendo-lhes um `estatuto legal` temporário.

A suspensão não vai ser efetivada de imediato, dado que a Casa Branca deu um prazo de seis meses para o Congresso encontrar uma solução legal alternativa para as pessoas protegidas pelo programa de Obama.

Esse programa oferece proteção temporária a aproximadamente 800.000 jovens, 75% dos quais oriundos do México, chegados aos Estados Unidos ilegalmente enquanto crianças, que graças ao DACA conseguiram então não ser expulsos do país e obter, por exemplo, vistos temporários de trabalho ou carta de condução.

Daquele total faz parte um número indeterminado de jovens portugueses, que pode chegar às várias centenas.

Quatro estados norte-americanos (Califórnia, Minnesota, Maryland e Maine) anunciaram, esta semana, que vão processar a Casa Branca por causa da decisão "anticonstitucional" de acabar com o DACA, juntando-se a outros 15, entre os quais Nova Iorque, que já tinham apresentado queixa.