Democratas controlam o Senado nos EUA. Biden fala de lição para os republicanos

O partido democrata vai manter o controlo da câmara alta do congresso, depois de Catherine Cortez Masto ter conquistado a última vaga no Senado em representação do estado do Arizona.O presidente dos Estados Unidos considera que o resultado das eleições intercalares é uma lição para os republicanos.O presidente dos Estados Unidos participa na cimeira da associação das nações do sudeste asiático no Camboja e foi lá que reagiu à conquista dos democratas.

Amanhã, segunda-feira, Joe Biden tem encontro com o líder chinês Xi Jinping, em Bali, à margem da cimeira do G20.