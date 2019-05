Democratas da Califórnia discutem mudança radical nas relações com Israel

RTP31 Mai, 2019, 18:38 / atualizado em 31 Mai, 2019, 18:41 | Mundo

Dois muçulmanos, homenageando as vítimas judias do massacre de Pittsburgh, num serviço religioso judaico em novembro de 2018 | Alan Freed, Reuters

O congresso dos democratas da Califórnia, iniciado na manhã de sexta feira, assume contornos de acontecimento político a nível federal, e portanto de balão de ensaio para aquilo que poderá ser a política do partido e, em caso de vitória nas presidenciais, a política da Casa Branca durante o mandato do seu próximo inquilino.





Com efeito, está previsto que desfilem pela tribuna do congresso californiano nada menos de 14 candidatos e candidatas à investidura democrata para as presidenciais - entre eles e elas nomes tão bem colocados para ganhar as primárias como Elizabeth Warren, Kamala Harris e Bernie Sanders.





Assim, o facto de ser proposta uma viragem dramática nas relações com Israel não pode ser visto como um episódio numa guerra de palavras, sem qualquer possibilidade de se traduzir em acções concretas num futuro próximo.











A resolução denuncia, logo desde o título, "a falsa identificação entre o apoio aos direitos palestinianos e o antisemitismo", preconiza "anular" a política pró-israelita de Donald Trump e dá como exemplo a obrigação, a estabelecer, de os representantes eleitos norte-americanos só participarem em viagens subsidiadas para Israel "se se comprometerem a dedicar igual quantidade de tempo a visitar as cidades, aldeias e campos de refugiados palestinianos em Israel e nos territórios palestinianos ocupados".

Entre duas centenas de proponentes da resolução, o seu principal paladino, David Mandel, é, ele próprio, um judeu que residiu em Israel durante 10 anos e é advogado com um historial de defesa de direitos humanos. Ouvido pela Fox News , Mandel declarou que "o Governo israelita está a alinhar com Governos de direita aem todo o mundo, inclusivamente neste país, e com os grupos de extrema-direita - um pilar central da sua ideologia é o antisemitismo".A resolução denuncia, logo desde o título, "a falsa identificação entre o apoio aos direitos palestinianos e o antisemitismo", preconiza "anular" a política pró-israelita de Donald Trump e dá como exemplo a obrigação, a estabelecer, de os representantes eleitos norte-americanos só participarem em viagens subsidiadas para Israel "se se comprometerem a dedicar igual quantidade de tempo a visitar as cidades, aldeias e campos de refugiados palestinianos em Israel e nos territórios palestinianos ocupados".





O texto da resolução responsabiliza o Governo de Israel pelo ambiente político que conduziu ao massacre de 11 judeus na Sinagoga de Pittsburgh, ocorrido em outubro de 2018. O texto considera que a cumplicidade de Israel com os grupos supremacistas brancos e as seitas cristãs evangélicas na criação de uma "virulenta islamofobia" contribuiu para aquele desfecho.







Nas palavras da própria resolução, o massacre foi "o culminar de um alarmante ressurgimento do antisemitismo virulento que é um elemento essencial do supremacismo branco, historicamente e na sua actual reanimação nos EUA e em todo o mundo". Ora, explica também a resolução, o Governo israelita e seus apoiantes norte-americanos "acolheram favoravelmente o apoio de grupos cristãos fundamentalistas e de extrema-direita nos EUA e no estrangeiro, ignorando perigosamente o antisemitismo nele profundamente enraizado, ao mesmo tempo que alinhavam na sua virulenta islamofobia".

Mandel considera que a maioria dos 3.000 a 4.000 delegados se identificam com os termos e propostas da resolução, mas antevê dificuldades em apresentá-la perante a convenção, porque essa apresentação depende do Comité de Resoluções, que pode impedir que ela seja posta à discussão e, depois, submetida ao voto da convenção.





O agora proponente da resolução já em 2017 apresentara um outro projecto que condenava o apoio norte-americano à ocupação israelita nos territórios palestinianos e se opunha liminarmente à criminalização da campanha BDS - de boicote a essa mesma ocupação.