Democratas dos EUA conservam lugar no Congresso que ficara vago na Florida

Numa eleição especial para o distrito 20 da Florida, a candidata democrata Cherfilus-McCormick -- filha de imigrantes do Haiti -- derrotou o republicano Jason Mariner.

Segundo dados oficiais provisórios, com mais de 99% dos locais de votação apurados, Cherfilus-McCormick teve 78% dos votos e Mariner 20%, com os restantes votos a serem divididos entre outros três candidatos: Mike Maat, do Partido Libertário, e os independentes Jim Flynn e Leonard Serratore.

O distrito 20 da Florida é, tradicionalmente, um reduto democrata num estado governado por republicanos e, desde 2012, o titular era Alcee Hastings, um congressista que morreu de cancro no pâncreas em abril de 2021.

A vitória de Sheila Cherfilus-McCormick reforça a pequena maioria dos democratas na Câmara de Representantes dos Estados Unidos.

Para Patrick Maloney, presidente do comité democrata responsável pelas campanhas no Congresso, a chegada de Cherfilus-McCormick à câmara baixa do Congresso permitirá "continuar a avançar na importante tarefa de os democratas garantirem uma economia melhor para todos e cada americano".

Cherfilus-McCormick, que administra a empresa de saúde Trinity Health Care Services, venceu as eleições primárias de novembro -- que determinavam o nome do candidato democrata nas eleições de hoje - por apenas cinco votos de diferença.