Democratas dos EUA de acordo com orçamento de 2,9 triliões de euros para próxima década

O acordo marca um passo importante no esforço do partido para cumprir o objetivo do presidente, Joe Biden, de reforçar uma economia devastada pela pandemia e de a colocar no caminho do crescimento a longo prazo.



Contudo, as fações rivais moderadas e progressistas devem constituir ainda um obstáculo para se garantir a aprovação legislativa no Congresso, muito dividido, sobretudo quando deverão enfrentar a oposição republicana.



"Estamos muito orgulhosos deste plano", disse aos jornalistas o democrata Chuck Schumer, o líder da maioria do Senado, na terça-feira.



"Sabemos que temos um longo caminho a percorrer. Vamos conseguir fazer isto para melhorar muito a vida dos americanos comuns", prometeu.



O objetivo dos democratas é fazer aprovar uma resolução orçamental que reflita o acordo conseguido terça-feira através da Câmara e do Senado, antes de os congressistas partirem para as férias de agosto.



A resolução estabelece apenas parâmetros gerais de despesas e receitas, deixando o financiamento efetivo e as decisões específicas sobre quais os programas que são afetados - e por quanto exactamente - para legislação posterior.