Democratas dos EUA esboçam nova lei contra concorrência chinesa

Schumer adiantou que são necessários mais passos após a aprovação em janeiro de 2021 da Lei de Infraestruturas, com a qual o Governo de Joe Biden subsidia com 52,7 mil milhões de dólares (47,68 mil milhões de euros) o fabrico de semicondutores (`chips`) para fortalecer as cadeias de abastecimento e melhorar a posição dos Estados Unidos face à concorrência chinesa.

"Estabelecemos uma base sólida para o futuro, mas todos sabemos que, apesar deste forte progresso, ainda há trabalho a ser feito", disse o Democrata em conferência de imprensa.

A nova iniciativa, que esperam ser finalizada nos próximos meses, tem a ambição de enfrentar a China em todos os domínios, o que, na sua visão, exige um ambicioso trabalho bipartidário para limitar a capacidade de Pequim para desenvolver "tecnologias avançadas" e aproveitar-se da "sociedade livre" norte-americana "para adquirir e até roubar inovações e tecnologias decisivas".

Para Schumer, é "vital" que os Estados Unidos ofereçam uma alternativa "credível" à Iniciativa Faixa e Rota da China, que promove um conjunto de infraestruturas que visam reforçar as ligações da China por terra e mar com a Ásia, Europa e África.

"O Governo chinês não está a hesitar no seu objetivo de dominar o século XXI, e se nós, nos Estados Unidos, descansarmos sobre as nossas conquistas, se permitirmos que o Partido Comunista nos derrote, haverá consequências terríveis para as nações democráticas do mundo", avaliou Schumer.

Na visão do líder da maioria Democrata no Senado, os legisladores também devem desencorajar Pequim "de qualquer conflito com Taiwan", arquipélago reivindicado por Pequim e um dos maiores motivos de tensão entre China e Estados Unidos.

"Não há razão para que os nossos dois partidos aqui no Congresso e no Senado não se possam unir e enviar uma forte mensagem ao Governo chinês de que estamos juntos neste esforço urgente de segurança nacional", concluiu Schumer.