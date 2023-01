Democratas dos EUA prestam homenagem às vítimas da invasão do Capitólio

Para esta ocasião, a liderança Democrata no Congresso rodeou-se das famílias dos 140 polícias do Capitólio gravemente feridos durante o ataque realizado por um grupo de apoiantes do ex-Presidente Donald Trump (2017-2021), que invadiram o edifício para tentar impedir o processo de ratificação da vitória de Joe Biden nas eleições de 2020.

Durante a breve cerimónia, o líder da minoria Democrata na Câmara de Representantes, Hakeem Jeffries, pronunciou algumas palavras de homenagem aos polícias que defenderam o Capitólio em 06 de janeiro de 2021, bem como às cinco pessoas que morreram, uma das quais um agente de segurança.

"Reunimo-nos aqui para honrar a sua memória e reconhecer com profunda gratidão a tremenda bravura de centenas de agentes que nos defenderam na casa da democracia naquele dia fatídico", disse Jeffries.

O líder Democrata lembrou que 140 agentes ficaram feridos naquele dia e acrescentou que em abril de 2021 um outro agente morreu quando um homem tentou forçar passagem numa barreira de segurança no Capitólio.

Também esteve presente no evento a anterior líder Democrata da Câmara, Nancy Pelosi, que garantiu que as feridas "psicológicas, físicas e emocionais" de muitos no país e no Congresso continuam "abertas".