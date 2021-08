Democratas pedem explicações a Biden por retirada caótica

Os três senadores são o presidente da Comissão de Relações Externas do Senado, Bob Menendez, o responsável da Comissão dos Serviços Secretos, Mark Warner, e o líder da Comissão das Forças Armadas, Jack Reed.



Em comunicado divulgado na terça-feira, Menendez disse estar "desapontado" por a administração de Joe Biden "claramente não ter avaliado com precisão as implicações de uma retirada rápida".



"Estamos agora a assistir aos resultados horríveis de muitos anos de fracassos políticos e dos serviços de informações", disse o senador, nascido em Cuba, que manteve uma posição independente em matéria de política externa, não hesitando em criticar algumas das decisões de Biden.



Enquanto presidente da Comissão de Relações Externas, Menendez disse que organizará uma audiência no Senado para avaliar as negociações "falhadas" da administração de Donald Trump (2017-2021) com os talibãs, que culminaram num acordo de retirada das tropas norte-americanas, quase 20 anos após os ataques de 11 de Setembro.



Essa audiência terá também como objetivo examinar a execução "falhada" desse acordo pela atual administração, acrescentou Menendez.



O presidente da Comissão das Forças Armadas no Senado, Jack Reed, também anunciou na terça-feira que aquela comissão vai realizar audições para perceber "o que correu mal" no Afeganistão.



Já o presidente da Comissão dos Serviços Secretos do Senado, Mark Warner, disse, na segunda-feira, que trabalhará com outros legisladores para fazer as perguntas "duras e necessárias" sobre a razão pela qual os Estados Unidos não estavam preparados para lidar com o avanço rápido dos talibãs e o colapso do governo afegão.