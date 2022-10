Democratas perdem `gás` na reta final da campanha

O modelo preditivo da plataforma especializada FiveThirtyEight indica que o resultado mais provável é a vitória dos republicanos na Câmara dos Representantes e no Senado (48 em 100).

A hipótese de que os democratas retenham o controlo do Senado é de 33 em 100 e de que mantenham as duas câmaras é ainda mais baixa, apenas 18 em 100.

No mais recente modelo da CBS News, divulgado a 30 de outubro, os republicanos lideram as projeções para a Câmara dos Representantes, com 228 assentos -- mais 15 do que os que detêm atualmente. A análise indica que se trata de um ganho inferior à média para o partido da oposição numas eleições intercalares.

Esse ganho seria, no entanto, suficiente para virar o controlo da câmara baixa, já que os democratas passariam a ter 207 representantes.

O cenário é menos claro no Senado, que está praticamente dividido ao meio em termos de probabilidades: o FiveThirtyEight dá aos democratas 52 em 100 chances de vitória e 48 em 100 aos republicanos. É o que os especialista apelidam de "toss up", com a vitória a poder cair para qualquer um dos lados por causa das margens de erro nas sondagens.

A politóloga luso-americana Daniela Melo, que leciona na Universidade de Boston, sublinha o impacto dessa margem de erro.

"Neste momento, é impossível prever, com qualquer certeza absoluta, o resultado destas eleições", indica à Lusa. O facto de haver margens apertadas e de haver menos sondagens ou de menor qualidade em muitos distritos dificulta as previsões.

As corridas mais apertadas no Senado neste momento são na Geórgia, Nevada e Pensilvânia.

Na Geórgia, o republicano Herschel Walker ganhou ligeira vantagem nos últimos dias contra o democrata incumbente Raphael Warnock, 53/47. No Nevada, o republicano Adam Laxalt também passou à frente da democrata incumbente Catherine Cortez Masto, 53/47. E na Pensilvânia o democrata John Fetterman leva vantagem sobre o republicano Mehmet Oz, 58/42.

O especialista em sondagens Nate Silver considerou que o partido que conseguir dois destes três assentos deverá atingir o controlo do Senado.

O que se sabe, com a votação antecipada a acontecer em vários estados, é que os níveis de participação estão a ser elevados e nalguns casos superam já 2018, ano em que os democratas protagonizaram uma "avalanche azul" na Câmara dos Representantes e ganharam 41 assentos mas falharam na tomada do Senado.

Numa sondagem ABC News/Ipsos, publicada a 30 de outubro, três em cada cinco eleitores disseram que o aborto deve ser legal, um dos temas em que os democratas mais estão focados e que foi citado por 16% dos inquiridos como o mais relevante.

No entanto, acima disso, os temas mais importantes para os eleitores neste momento são a economia (28%) e a inflação (22%), assuntos em que consideram que os republicanos estão melhor posicionados para liderar.

A sondagem também revela que há mais americanos a preferirem que a presidência e o Congresso estejam nas mãos do mesmo partido (29%) em vez de estarem divididos (19%), apesar de metade considerar que o bloqueio legislativo no governo federal quando há dois partidos no poder não faz muita diferença.