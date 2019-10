Democratas revelam resolução de impeachment de Trump. Quais são os próximos passos?

“As provas que já reunimos traçam o retrato de um Presidente que abusou do seu poder, retirando proveito de várias forças do Governo para pressionar um país estrangeiro a interferir nas eleições de 2020. Seguindo os passos de anteriores processos de impeachment, a próxima fase marca a passagem entre depoimentos fechados ao público para audiências abertas, em que o povo norte-americano saberá em primeira mão sobre a má conduta do Presidente”, aponta o documento tornado público pelos democratas.







A resolução, um texto de oito páginas, entrega o papel principal nas audiências públicas ao presidente do Comité dos Serviços de Informações, Adam Schiff, e





Na primeira, aquele comité da Câmara dos Representantes continua as audições que tem levado a cabo, audições privadas em que teria, no entanto, a possibilidade de fazer transcrições públicas dos depoimentos.







A segunda fase do processo seria iniciada com o envio de um relatório público sobre as conclusões das audiências realizadas e seria enviado ao Comité Judiciário da Câmara dos Representantes, que a partir daí conduziria os seus próprios procedimentos, com a análise das resoluções e artigos de impeachment e a sugestão de “recomendações que considerar apropriadas”.







A partir desta última etapa, os advogados do Presidente norte-americano teriam permissão para participar nas audições e os republicanos da Câmara dos Representantes vão poder requerer documentos ou a participação de testemunhas. No entanto, essas ações poderão ser bloqueadas, uma vez que os democratas têm a maioria nos dois comités.



Casa Branca fala em “golpe”





Em resposta à divulgação da resolução, a Casa Branca considerou através de um comunicado que o documento constitui um “golpe” que não respeita os direitos de defesa do Presidente norte-americano.







"O texto permitirá uma nova ronda de audiências sem respeitar os direitos de defesa do Presidente", refere.







A Casa Branca considera ainda que os direitos de Donald Trump neste processo continuam "indefinidos, obscuros e incertos".







Neste processo de impeachment, Donald Trump é acusado de tentar pressionar a Ucrânia, em concreto o Presidente Volodymyr Zelenski, a investigar um alegado caso de corrupção contra o rival político, Joe Biden, um dos candidatos à nomeação democrata nas próximas eleições presidenciais.







Trump pretendia que a Justiça ucraniana investigasse as ligações entre os Biden, em concreto o filho, Hunter Biden, que trabalhava numa empresa ucraniana enquanto o pai se ocupava da crise na Ucrânia no papel de vice-Presidente dos Estados Unidos durante os dois mandatos de Barack Obama.







Na base da acusação está um telefonema, em julho último, em que Donald Trump terá incentivado o homólogo ucraniano a avançar com uma investigação contra Hunter Biden.











A divulgação destas informações por um whistleblower levaram a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a dar início a 24 de setembro a um inquérito parlamentar para o processo de destituição de Donald Trump.







Segundo as regras, o processo de impeachment é iniciado na Câmara dos Representantes, onde os democratas estão em maioria desde as eleições intercalares de 2018. Se for aprovada por estes congressistas, o processo passa depois para as mãos do Senado, onde o Partido Republicano continua a ter maioria.







Ou seja, para que o impeachment se concretize, será necessário que vários senadores republicanos votem contra o Presidente.







No caso de uma votação a favor do impeachment em ambas as câmaras do Congresso,O Presidente Richard Nixon apresentou a demissão em 1974 antes da votação final.