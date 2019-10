Democratas solicitam oficialmente documentação à Casa Branca sobre caso Ucrânia

Lusa05 Out, 2019, 07:12 | Mundo

"A Casa Branca recusou colaborar, e até responder, a pedidos múltiplos de comissões para a entrega voluntária de documentos. Ao fim de mais de um mês de obstrução, parece evidente que o Presidente escolheu a via do desafio, do entrave e das operações de dissimulação", escreveram, em comunicado.

"Lamentamos profundamente que o presidente Trump nos tenha colocado, bem como ao país, nesta posição, mas os seus atos não nos deixam outra escolha", concluíram.

Na missiva, os democratas detalharam que querem estudar "o desenrolar dos acontecimentos, designadamente as tentativas do Governo de pressionar o Presidente ucraniano para que abrisse um inquérito sobre o antigo vice-Presidente, bem como as razões por trás da decisão da Casa Branca de suspender a entrega de uma ajuda militar crucial para a Ucrânia, que tinha sido autorizada pelo Congresso para lutar contra a agressão russa".