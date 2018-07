Demos passos para a democracia, há valores que não podemos suspender - Marcelo

Lusa17 Jul, 2018, 22:14 | Mundo

Marcelo Rebelo de Sousa, que não mencionou nenhum país em concreto, falava na Sessão Solene de Abertura da XII Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Santa Maria, na ilha do Sal, Cabo Verde.

Numa intervenção de cerca de dez minutos, o chefe de Estado português quis "saudar o que foram os passos" desta comunidade nos últimos dois anos, desde a anterior cimeira, realizada em Brasília, em novembro de 2016.

"Vivemos, tantos de nós, passos importantes, cada qual à sua maneira, no caminho da afirmação do Estado de direito, da democracia, do apaziguamento, da tolerância, do diálogo, da esperança por mais liberdade e mais igualdade, mais solidariedade", declarou, acrescentando: "E sabemos todos que há valores essenciais de que não podemos abdicar nem suspender".

Marcelo Rebelo de Sousa não nomeou nenhum dos nove Estados-membros da CPLP - Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial, cuja adesão, em 2014, criou polémica - e em seguida apontou um fator comum: "Trabalhámos todos para sairmos de crises económicas e financeiras e correspondermos ao nosso potencial, por demasiado tempo adiado".

"Circularam entre nós, mais ainda, as pessoas, esse princípio e fim da aposta reforçada na mobilidade dentro do nosso espaço de família. Mobilizaram-se ainda mais as sociedades civis: os trabalhadores, os empresários, as escolas, as instituições solidárias. Aproximaram-se de nós mais Estados a quererem ser nossos observadores", acrescentou.

O Presidente português destacou "dois deles, muito simbólicos, por representarem, por natureza, matrizes de outras comunidades linguísticas poderosas: o Reino Unido e a França".