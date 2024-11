Dengue provocou mais de 400 mortos este ano no Bangladesh

O aumento do ritmo de mortes está a deixar as autoridades de saúde preocupadas, um ano depois do recorde de 1.705 mortes registadas em 2023.

A Direção-Geral de Serviços de Saúde informou ainda que 994 pessoas tiveram de ser internadas nos hospitais do país devido a esta doença, desde sexta-feira, segundo refere o último balanço, apresentado na noite de sábado.

As estimativas apresentadas pela autoridade de saúde incluem 78.595 casos desde o dia 01 de janeiro, 31.187 dos quais no estado de Daca, onde se situa a capital do país com o mesmo nome, segundo o documento publicado no sítio `online` da instituição.

Dois dos mortos tinham menos de 16 anos.

Os especialistas atribuem a situação ao aumento das temperaturas e ao prolongamento das monções, ambos ligados às alterações climáticas, que provocaram um aumento da reprodução dos mosquitos, impulsionando a rápida propagação do vírus.