Denis Goldberg, judeu combatente anti-Apartheid e amigo da Palestina

deixa esta nota no artigo sobre Denis Goldberg: “(…) nasceu na Cidade do Cabo, União da África do Sul, a 11 de Abril de 1933. Morreu na Cidade do Cabo, República da África do Sul, a 29 de Abril de 2020”. Este obituário resume a essência da luta de Goldberg, judeu, um amigo chegado e aliado de Nelson Mandela, figura incontornável na luta de libertação do sistema de Apartheid sul-africano e amigo dos palestinianos na sua resistência contra a opressão do Estado de Israel.





“Denis Goldberg faleceu pouco antes da meia-noite de quarta-feira [30 Abril]. Foi uma vida bem vivida na luta pela liberdade na África do Sul. Vamos sentir a sua falta”, refere o anúncio da Fundação Goldberg (Denis Goldberg Legacy Foundation Trust) à data do seu falecimento, a 30 de Abril.





A sua entrada na luta contra o Apartheid ganha um cunho oficial em 1960, aos 27 anos, quando, depois dos massacres de Sharpeville – a polícia abateu a tiro 69 manifestantes desarmados que protestavam contra a brutalidade do regime – se juntou a uma manifestação de repúdio contra esses acontecimentos. Goldberg era já um membro do Partido Comunista e erguer a voz valeu-lhe uma primeira detenção. Após ser libertado juntou-se à uMkhonto we Sizwe (Lança da Nação, em Zulu), o braço armado do Congresso Nacional Africano (ANC – na sigla original para African National Congress) fundado por Nelson Mandela e Walter Sisulu.





Três anos depois seria condenado a prisão perpétua depois de ser encarcerado na sequência de uma busca ao grupo seguida da acusação de “planeamento de uma revolução violenta”. Foi julgado juntamente com Mandela e outros membros do uMkhonto we Sizwe. A sentença foi comum: prisão perpétua e um bilhete sem volta para a Prisão Central de Pretória para Goldberg; os membros não brancos foram enviados para cumprir a pena em Robben Island. Foi libertado em 1985. A libertação de Nelson Mandela, que passou ainda pelas prisões de Pollsmorro e Victor Verster e foi durante quase três décadas o preso mais famoso do planeta, aconteceria apenas em 1990.

Segunda fase





Após a libertação, Denis Goldberg voou para Londres, de onde passou a fazer a sua luta contra o regime supremacista branco da África do Sul. Só regressaria ao país em 2002.





The human rights organization, #Africa4Palestine (formerly BDS South Africa), joins fellow South Africans, & peoples of the world in mourning the loss of the Jewish anti-apartheid and liberation struggle icon, Cde Denis Goldberg. https://t.co/TCWaVBea9R pic.twitter.com/91aoRNg3tF — Africa4Palestine (@Africa4Pal) April 30, 2020

Com a queda do regime no seu país, Goldberg tornou-se então porta-voz de outras lutas, a mais notória destas era a causa palestiniana. Um traço comum aos seus companheiros do movimento anti-Apartheid.“Não tenho qualquer dúvida de que Israel é um regime de Apartheid”, afirmava ainda há quatro anos durante um seminário sobre este tema. Considerava que, depois de ter vivido sob um sistema deste tipo, não podia, como judeu, assentir que uma opressão semelhante continuasse a ser exercida em seu nome contra os palestinianos.





Com uma atenção particular contra o que considera ser a política de propaganda que atravessa todos os sectores da acção do governo de Israel, Goldberg lembrou que não há um único colonato israelita que não seja erguido sobre as ruínas das casas dos palestinianos, da sua subsistência e a subsistência dos seus filhos por muitas gerações: “Isso é revoltante. Não posso apoiá-los”.