Denis Mukwege apela a Portugal que lidere denúncia da violência sexual como arma de guerra

António Mateus - RTP31 Mai, 2019, 08:22 / atualizado em 31 Mai, 2019, 12:01 | Mundo

Em entrevista ao jornalista António Mateus, Mukwege apela a Portugal para que assuma um papel ativo junto da União Europeia e do Conselho de Segurança das Nações Unidas, contra a impunidade de centenas de crimes contra a humanidade e de genocídio no seu país.A entrevista a Denis Mukwege é emitida este sábado, a partir das 14h20, no programa de Relações Internacionais Olhar o Mundo, na RTP3, e no domingo, pelas 0h20, na RTP2.



Mukwege, de 64 anos, ginecologista, já executou milhares de cirurgias reconstrutivas a aparelhos genitais de mulheres, raparigas e bebés e tratou mais de 20 mil vítimas de agressões dirigidas a provocar o terror das respectivas comunidades e a facilitarem desse modo a exploração mais barata dos minérios pretendidos.



O Nobel da Paz de 2018 concedeu esta entrevista à RTP à margem das Conferências do Estoril, onde foi um dos principais oradores convidados, 48 horas após ter recebido um donativo português de 170 mil euros para a Fundação Denis Mukwege, angariado numa iniciativa conjunta da Fundação Ageas e da Câmara Municipal de Cascais.



Vinte e três anos após ter começado a tratar diariamente dezenas de vítimas destas atrocidades, Mukwege explica que o objetivo dos agressores é traumatizar a população para que esta, aterrorizada, não consiga defender os seus direitos. Romper o tecido social a um ponto que podem atingir os seus objetivos sem qualquer tipo de oposição e com a conivência, participação direta ou virar da cara das autoridades locais, civis e militares.



António Mateus, com imagem de Pedro Boa-Alma e edição de Pedro Pessoa - RTP



Perfil

"A tendência [da população civil] é de fuga", prosssegue. "Os meios onde ocorrem essas violações, raptos e escravatura é onde se faz a exploração de minérios procurados como o coltan. E ao fazê-lo durante os conflitos isso permite que sejam mais baratos do mercado internacional. É uma estratégia diabólica"."Aqueles que cometem estes atos continuam a aperfeiçoar a sua maneira de agir e de torturar as mulheres, usando os corpos destas como campo de batalha", afirmou. "Isto já dura há mais de 20 anos. É pena que a comunidade internacional tenha dado até aqui a resposta esperada por toda a população congolesa e as mulheres em particular".MuKwege sublinha depois que Portugal pode ter um papel liderante neste alheamento da comunidade internacional a uma onda de terror já identificada e reconhecida como tal pelas Nações Unidas, incluindo num relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (), que descreve e identifica os responsáveis por 617 crimes contra a humanidade e/ou de genocídio."Como é que um relatório como este pode ser guardado numa gaveta, num país onde as mesmas pessoas continuam a cometer os mesmos crimes ?", questiona à RTP. "Sublinho que, tanto quanto eu saiba, apenas na República Democrática do Congo mulheres foram enterradas vivas e aqueles que o fizeram estão actualmente no comando do excército"."Um país como Portugal pode ser um parceiro do povo congolês para exigir essa justiça. Pode pressionar os seus parceiros na União Europeia e no Conselho de Segurança [da ONU] a exigirem junto do Tribunal Internacional de Justiça que todos os que cometeram [e cometem] atos criminosos respondam por isso e evitar que isso se possa repetir", apelou o Nobel da Paz.O ginecologista congolês Denis Mukwege nasceu há 64 anos em Bukavu, na República Democrática do Congo.Após o ataque, por parte de rebeldes, e a destruição, em 1996, do hospital de Lemera - com a violação e assassínio de todas as pacientes e parte do corpo clínico -, fundou e dirige até hoje o Hospital de Panzi, em Bukavu, centro patrocinado pela UNESCO onde já foram tratadas, desde 1999, mais de 50 mil vítimas de agressões sexuais.Distinguido com o Prémio Nobel da Paz em 2018, Mukwege recebeu também os prémios Gulbenkian, em 2015, Sakarov, em 2014, e o Prémio Right Livelihood, em 2013.