"Dentro dos limites da liberdade de expressão". Dinamarca quer proibir queima de livros sagrados em protestos

“Iremos explorar, já que tal pode ter consequências sérias e negativas para a Dinamarca, incluindo no que diz respeito à segurança”, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros desse país em comunicado.“Claro que isto deve ser feito, e de forma a que não altere o facto de essa liberdade de expressão ter na Dinamarca uma amplitude muito grande”, referiu o Ministério, acrescentando que esse é um dos mais importantes valores do país.As declarações chegam depois de vários protestos, quer na Dinamarca, quer na Suécia, que envolveram a profanação do Corão, aumentando as tensões diplomáticas entre essas duas nações nórdicas e o Médio Oriente.

O Executivo dinamarquês enfatizou que os protestos no país “alcançaram um nível em que, em muitas partes do mundo, a Dinamarca está a ser vista como uma nação que facilita os insultos e a difamação de culturas, religiões e tradições”.

Medida "é do interesse de todos"



Em declarações aos jornalistas esta segunda-feira, o MNE dinamarquês, Lars Lokke, explicou que a decisão não foi tomada por o Governo se sentir pressionado, mas sim porquelevar a cabo medidas.

Para o Governo, o “principal objetivo” de várias das ações difamatórias em protestos foi a provocação.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, disse estar em contacto próximo com o seu homólogo dinamarquês, Mette Frederiksen, e avançou que está em curso na Suécia um processo semelhante ao do país vizinho para impedir a queima de textos sagrados.“A Suécia e a Dinamarca são duas das democracias mais funcionais do mundo. Defendemos a liberdade de expressão e a liberdade de demonstração. Temos uma forte tradição de respeitar outras pessoas e diferentes crenças religiosas.”, escreveu o líder na rede social Instagram.“E, embora o caminho a seguir possa não ser exatamente o mesmo em diferentes países, estamos agora a fazer a mesma análise: que a situação é perigosa e que são necessárias medidas para reforçar a nossa resiliência.com o objetivo de considerar medidas para reforçar a nossa segurança nacional e a segurança dos suecos no mundo”.Na semana passada, o Governo sueco ordenou a 15 agências do Estado, incluindo as Forças Armadas, que fortalecessem a capacidade do país de prevenir o terrorismo. O anúncio chegou um dia depois de o executivo ter dito que a nação estava a ser alvo de campanhas de desinformação., entidade intergovernamental que conta com 57 países e que possui uma delegação nas Nações Unidas. Em cima da mesa estará a profanação do Corão na Suécia e na Dinarmaca.O ministro sueco dos Negócios estrangeiros, Tobias Billstrom, anunciou entretanto que enviou cartas a todos os 57 membros da OIC para condenar os atos islamofóbicos que tiveram lugar no país.

c/ agências