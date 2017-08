Denúncia de corrupção contra Temer travada no congresso

Para escapar ao processo, que poderia afastá-lo do cargo por pelo menos 180 dias, o chefe de Estado brasileiro precisava do apoio mínimo de um terço dos 513 dos deputados que compõem a câmara baixa, um número que atingiu.



A votação, que impediu a denúncia de corrupção contra o Presidente brasileiro, terminou com 263 votos a favor do arquivamento, 227 votos contra e 21 abstenções e ausências.



Após o fecho da votação o presidente brasileiro no discurso efetuado realçava a importância do resultado em termos nacionais e não como qualquer vitória pessoal.



No discurso realizado no Palácio do Planalto, Michel Temer preferiu colocar a ênfase nas medidas a pôr em prática no futuro e deu a garantia que o seu trabalho se orientará tendo por base os princípios de um Estado de Direito que proporcionaram esta decisão dos congressistas.





Caso a votação tivesse originado uma decisão oposta o processo podia levar o presidente a ser julgado e destituído do cargo.