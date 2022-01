Denúncias de abuso sexual. Caso que envolve príncipe André segue para julgamento

Virginia Giuffre, hoje com 38 anos, alega ter sido coagida pelo multimilionário Jeffrey Epstein e pela companheira, a socialite Ghislaine Maxwell, a manter encontros sexuais com vários elementos do círculo próximpo do casal, incluindo o príncipe André. Esses encontros terão ocorrido há mais de duas décadas, quando era menor de idade.







A equipa de defesa do príncipe André ainda tentou evitar que o processo seguisse para julgamento com base num acordo entre Epstein e Giuffre, firmado em 2009. Por via deste entendimento, Virginia Giuffre recebeu meio milhão de dólares para não acusar o multimilionário de abuso.







O pacto não fazia referência direta ao príncipe André, mas de acordo com a formulação jurídica do documento contratual, seria extensível a qualquer "outro potencial acusado". Com base neste contrato, os advogados do duque de York argumentavam que o caso deveria ser arquivado. Já a equipa de defesa de Virginia Giuffre argumentou que apenas as partes envolvidas e citadas no acordo poderiam beneficiar do mesmo, o que não inclui eventuais "terceiros".







Na decisão conhecida esta quarta-feira, o juiz Lewis Kaplan entendeu que "não se pode afirmar" que o acordo pudesse beneficiar o príncipe André. O magistrado referiu que "não cabe ao tribunal decidir" que potenciais envolvidos não nomeados constavam realmente no acordo de 2009 entre Giuffre e Epstein.







Kaplan acrescentou ainda que a decisão desta quarta-feira não teve em conta "os esforços do réu em questionar a veracidade das alegações de Giuffre", mas que esses esforços serão permitidos na fase de julgamento.







O príncipe britânico, de 61 anos, tem negado todas as acusações, mas o caso já levou a que se retirasse da vida pública em 2019 após reconhecer, em entrevista à BBC, as suas ligações a Jeffrey Epstein.



O magnata suicidou-se na prisão em 2019, depois de ter sido acusado de tráfico sexual infantil, enquanto a mulher,

após reconhecer, em entrevista à BBC, as suas ligações a Jeffrey Epstein.O magnata suicidou-se na prisão em 2019, depois de ter sido acusado de tráfico sexual infantil, enquanto a mulher, Ghislaine Maxwell, foi recentemente condenada por recrutar e aliciar raparigas menores de idade com o intuito de serem abusadas sexualmente pelo então companheiro.