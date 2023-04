Denys Shmyhal e o Papa Francisco encontram-se no Vaticano

O encontro entre Francisco e Shmyhal terá início às 8h00 em Lisboa e o primeiro-ministro ucraniano deve falar à imprensa depois de sua visita de dois dias à Itália, onde participou na quarta-feira num encontro bilateral cimeira sobre a reconstrução da Ucrânia.Em Roma, Shmyhal avista-se com o presidente italiano, Sergio Mattarella, e com a sua homóloga, homóloga, Giorgia Meloni, que promoveu um encontro bilateral de empresas de ambos os países.A viagem será encerrada com a visita à Santa Sé, apenas 24 horas antes da partida do papa para a Hungria, onde permanecerá de 28 a 30 de abril.