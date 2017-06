Departamento de Estado dos EUA condena ataques "cobardes" em Londres

Lusa 04 Jun, 2017, 08:42 | Mundo

"Os Estados Unidos estão prontos para disponibilizar qualquer assistência que as autoridades do Reino Unido possam solicitar", afirmou a porta-voz do Departamento de Estado Heather Nauert.

"Os nossos corações estão com as famílias e entes queridos das vítimas. Desejamos uma completa e rápida recuperação aos feridos no ataque. Todos os americanos estão em solidariedade com as pessoas do Reino Unido", acrescentou.

Antes deste comunicado, o Presidente norte-americano Donald Trump deixou uma mensagem na sua conta de Twitter: "Os Estados Unidos estão disponíveis para o que for preciso, para ajudar Londres e o Reino Unido. ESTAMOS CONVOSCO. DEUS VOS ABENÇOE".

No sábado à noite ocorreram pelo menos três incidentes em diferentes pontos de Londres: um atropelamento na London Bridge, que causou pelo menos um morto e levou 20 pessoas aos hospitais, apunhalamentos em Borough Market e um incidente em Vauxhall.

Os acontecimentos de London Bridge e Borough Market foram considerados atos de terrorismo, enquanto o de Vauxhall foi declarado não relacionado com as outras duas ocorrências.