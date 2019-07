Partilhar o artigo Departamento de Justiça dos EUA pede a Mueller que limite testemunho no Congresso Imprimir o artigo Departamento de Justiça dos EUA pede a Mueller que limite testemunho no Congresso Enviar por email o artigo Departamento de Justiça dos EUA pede a Mueller que limite testemunho no Congresso Aumentar a fonte do artigo Departamento de Justiça dos EUA pede a Mueller que limite testemunho no Congresso Diminuir a fonte do artigo Departamento de Justiça dos EUA pede a Mueller que limite testemunho no Congresso Ouvir o artigo Departamento de Justiça dos EUA pede a Mueller que limite testemunho no Congresso

Tópicos:

Donald Trump Robert Mueller,