Departamento de Justiça procura defender Trump em processo de abuso sexual

O processo está atualmente a ser conduzido pelos advogados pessoais de Trump, mas,Isto significa que poderá ser o Governo norte-americano, e não o próprio presidente, a pagar as indemnizações que venham a ser aplicadas.Citando uma lei apelidada de, ou FTCA,Os advogados particulares de Trump procuraram que o processo fosse arquivado argumentando que a Constituição concede imunidade em processos cíveis. Mas embora a lei conceda imunidade aos funcionários do Governo na maioria dos processos por difamação, especialistas jurídicos afirmam que“A questão é: está realmente dentro da lei os advogados do Governo defenderem alguém acusado de mentir sobre uma violação quando ele ainda nem era presidente?”, questiona Steve Vladeck, professor de direito da Universidade do Texas, citado por The New York Times

O processo foi iniciado em 2019 quando E. Jean Carroll, com 76 anos, acusou Donald Trump de abuso sexual na década de 90. Em novembro, Carroll processou Trump, alegando que o presidente mentiu ao negar publicamente que não a conhecia, apesar de existirem fotografias dos dois juntos numa festa em 1987.





No processo, a escritora e jornalista norte-americana acusa ainda Trump de difamação após o presidente norte-americano ter declarado durante uma entrevista que a acusação era uma “mentira total” que estava a ser usada por Carroll para ajudar na venda do seu mais recente livro. Trump acrescentou ainda que a agressão nunca aconteceu porque Carroll não era o seu “tipo” de mulher.

“Chocante”

TO DONALD J. TRUMP



Sir, I and my attorney Robbie Kaplan, are ready! So is every woman who has ever been silenced! So is every American citizen who has been trampled by Bill Barr and the DOJ!



BRING IT!@kaplanrobbie @JoshuaMatz8https://t.co/ebwkZJQTyD — E. Jean Carroll (@ejeancarroll) September 8, 2020

A advogada de Jean Carroll reagiu a esta mais recente notícia, afirmando em comunicado que, ao perceber que não existia “nenhuma base válida” para recorrer da decisão do tribunal de Nova Iorque, “Trump convocou o Departamento de Justiça dos EUA para substituir os seus advogados privados e argumentar que, quando ele mentiu sobre abusar sexualmente da nossa cliente, explicando que ela ‘não era o tipo dele’, estava a agir de acordo com a sua capacidade oficial enquanto presidente dos EUA”., sublinhou a advogada Roberta A. Kaplan.“O esforço de Trump para exercer o poder do Governo dos EUA de forma a fugir às responsabilidades pela sua má conduta privada não tem precedentes e mostra ainda mais claramente até onde ele está disposto a ir para evitar que a verdade seja revelada”, acrescentou Kaplan.“Desde o primeiro dia, a estratégia de Trump neste caso tem sido atrasar, atrasar e atrasar. O nosso trabalho é garantir que isso não aconteça”, explicou a advogada.Num, Carroll defende que a decisão do Departamento de Justiça apenas "prova que Trump é culpado" e acusa ainda o presidente dos EUA de estar a usar o procurador-geral William Barr contra ela e que “fará tudo o que for possível, incluindo usar todos os poderes do Governo”, para tentar impedir o seguimento do caso.“Senhor, eu e a minha advogada Robbie Kaplan estamos prontas! Assim como todas as mulheres que foram silenciadas. Assim como todos os cidadãos americanos que foram espezinhados por Bill Barr e pelo Departamento de Justiça. Venha daí!”, lê-se numda página da escritora, dirigido a Donald Trump.Caberá agora a um juiz federal decidir a passagem do processo de difamação do tribunal estadual para o federal., disse o professor Steve Vladeck, explicando que, embora seja bastante incomum o Departamento de Justiça assumir a defesa de um caso privado em nome de qualquer funcionário da Casa Branca, é ainda mais anormal os advogados do departamento procurarem defender Trump sob a premissa de “imunidade soberana”.