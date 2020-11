Departamento do Governo Federal garante legalidade das eleições nos Estados Unidos

", afirmou em comunicado o Comité Executivo do Conselho de Coordenação de Infra-estruturas Eleitorais do Governo, responsável pela segurança dos sistemas eleitorais do país.A agência governamental acrescentou que,No sábado passado, as projeções deram como vencedor das eleições o democrata Joe Biden, mas o presidente Donald Trump recusou-se a reconhecer a derrota, denunciando sem provas uma fraude eleitoral e intentando ações judiciais em vários estados para tentar inverter os resultados.A comissão, que inclui a Agência de Segurança e Infraestrutura e Cibersegurança (CISA), a Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA e a Associação Nacional de Secretários de Estado - os principais funcionários eleitorais do país - descartou no entanto a existência de quaisquer irregularidades técnicas.", pode ler-se na nota.

Difícil inverter os números atuais

Para anular a vitória de Biden, que totaliza 290 delegados no Colégio Eleitoral, contra 217 de Trump, o republicano teria de provar a fraude em tribunal e inverter os resultados não apenas em um, mas em vários estados-chave, o que é extremamente improvável.As autoridades do estado da Geórgia, onde Biden tem uma vantagem de apenas 14.000 votos, anunciaram na quarta-feira que irão realizar uma recontagem manual dos mais de 5 milhões de votos expressos no território.Para além das ações judiciais, Trump decidiu também usar o seu poder no governo federal para bloquear a transição, dez semanas antes da transferência de soberania, planeada para 20 de janeiro.

c/ agências