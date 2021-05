Depender da solidariedade

Mais de um mês depois do ataque que destruiu a vila de Palma, no Norte de Cabo Delgado, o grupo autodenominado Al Shabaab continua a incendiar aldeias. Palma é, por estes dias, uma vila inacessível. Há relatos de novas investidas armadas.



A Pemba, a capital da província, chegam todos os dias deslocados de guerra.Ao todo já são mais de 700 mil, sendo que a diocese local nota que, se forem contabilizados os deslocados indiretos - pessoas que mudam de cidade com medo de ataques - são mais de um milhão.