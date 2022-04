Depois de Bucha, Borodyanka. Ucranianos denunciam novo massacre

Foto: David Araújo - RTP

Onde houve combates de artilharia entre as forças ucranianas e as tropas russas, o cenário é desolador. Um exemplo é a cidade de Borodyanka, nos arredores de Kiev: as autoridades ucranianas denunciam um massacre idêntico ao de Bucha.