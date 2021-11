Depois de políticas "zero covid", Taiwan hesita em aliviar restrições

, afirmou Chunhuei Chi, professor e diretor do Centro de Saúde Global no Estado de Oregon Universidade, à Al Jazeera As medidas pesadas, que contribuíram para o sucesso de Taiwan durante os primeiros 18 meses da pandemia são agora desajustadas à nova realidade mundial, com a maioria dos países a aderirem à vacinação e a tentarem adaptar-se a uma nova realidade na qual têm de conviver com o SARS-CoV-2.

Aliás, numa altura em que a Europa começa a impor novas medidas para travar uma nova vaga e em que se identificou uma nova variante do coronavírus, Taiwan continua a registar praticamente zero contágios. Esta sexta-feira, a nação insular reportou apenas 12 casos de Covid-19, todos importados, e nenhuma vítima mortal.