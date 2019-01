Deportação de cabo-verdianos dos Estados Unidos tem aumentado com administração Trump

Lusa24 Jan, 2019, 16:34 | Mundo

"A nossa comunidade sofre com as questões da deportação. Os números têm aumentado. Com esta administração, há uma intensificação do cumprimento da lei, uma maior assertividade em aplicar as normas e as decisões dos tribunais no sentido de deportar pessoas", disse Carlos Veiga.

O embaixador falava à imprensa, na cidade da Praia, no âmbito de uma conferência sobre os 200 anos das relações entre os Estados Unidos e Cabo Verde, organizada pela Universidade de Cabo Verde (Uni-CV).

Segundo Carlos Veiga, a "questão da imigração é muito complexa nos Estados Unidos e o país tem regras muito restritas a esse respeito, que sempre foram implementadas e que agora estão a ser implementadas de uma forma mais assertiva".

O embaixador estimou que existem cerca de 400 cabo-verdianos sujeitos a deportação, num total de 11 milhões, número que considera irrisório em termos absolutos e da comunidade.

"A comunidade não é marcada pela questão da deportação", salientou, reconhecendo, no entanto, que a questão afeta muitas famílias.

Carlos Veiga, que foi um dos oradores na conferência, disse que a questão deve ser tratada de forma integrada e preventiva.

"As pessoas, ao saírem, têm que saber ao que vão. A América é o país das oportunidades, sem dúvida nenhuma, mas tem regras e têm que ser cumpridas. Se as pessoas estão em conflito com a lei, as regras têm que ser cumpridas. Temos que prevenir isso aqui, lá na comunidade, determinado tipo de atitude e práticas", considerou.

Para Carlos Veiga, a comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos é "muito bem integrada, muito vibrante e muito engajada com Cabo Verde, mas considerou que há práticas que devem ser alteradas.

"Há famílias que trabalham em três, quatro empregos e as crianças ficam entregues a si próprias na rua. A consequência muitas vezes vai cair em situações que vão dar na deportação. Há uma prevenção que tem que se fazer. Quem tem nacionalidade americana não é deportada. Tantos que poderiam ter a nacionalidade e não têm porque não ligam. Gente com alguma formação", reforçou o embaixador.

Carlos Veiga disse que Cabo Verde não tem aproveitado todo o potencial da sua diáspora nos Estados Unidos, entendendo que para isso acontecer é preciso "conhecer melhor, evitar os estereótipos e os preconceitos".

Para o embaixador, a comunidade cabo-verdiana nos EUA é "um ativo estratégico" do país, não só nas relações com os EUA, mas também com o mundo.

"Há um potencial dessa comunidade que aqui em Cabo Verde não soubemos aproveitar desde a independência", reforçou o embaixador, também antigo primeiro-ministro cabo-verdiano.

Nas declarações à imprensa, o embaixador apontou a defesa com uma das áreas em que os Estados Unidos é o "melhor e o parceiro natural" de Cabo Verde, mas considerou que a "nova estratégia" consiste no setor privado.

"Há dinheiro para financiar o setor privado e fazer com que haja criação de emprego. Se nós formos capazes de delinear programas a essa filosofia, que é também a filosofia que Cabo Verde tem adotado desde há muito tempo, penso que temos todas as chances", disse.

Para o embaixador, Cabo Verde pode ainda aproveitar as competências da comunidade nos Estados Unidos em matéria de inovação, tecnologias, energias renováveis, turismo.

A conferência, que decorre durante todo o dia, foi aberta pelo presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Santos.