Depressão Elsa. Subida das águas pode voltar a inundar a Amarante

Em Amarante, as descargas da barragem têm sido uma das grandes preocupações trazidas pela depressão Elsa. Com a intensidade das chuvas prevista para a tarde desta sexta-feira, o leito do rio pode voltar a encher, depois de ontem ter chegado aos sete metros de altura.