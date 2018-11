Deputado acusado de tentativa de atentado contra Presidente detido há mais de 100 dias

Lusa16 Nov, 2018, 10:53 | Mundo

"Ele está isolado, sem comunicar com ninguém, numa cela sem ventilação, onde há águas dos esgotos na casa de banho", disse o pai Juan Guillermo Requesens aos jornalistas, em Caracas, durante uma manifestação para pedir a liberdade do deputado, de 29 anos, acusado de cumplicidade no atentado frustrado de 4 de Agosto último contra o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Apesar da acusação do regime, o pai insistiu que o filho "é inocente e devia estar em liberdade".

Em 4 de Agosto, duas explosões, que as autoridades indicaram terem sido desencadas por dois 'drones' (aparelhos aéreos não tripulados), obrigaram Maduro a abandonar rapidamente as comemorações do 81.º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militar), na capital venezuelana.

Segundo o Ministério Público venezuelano, as investigações determinaram que 43 pessoas estiveram envolvidas no atentado e foi solicitada a extradição de nove pessoas que estão nos Estados Unidos, Peru e Colômbia.

Três dias depois, funcionários do SEBIN detiveram Juan Requesens na casa dos pais, em Caracas, sem uma ordem judicial.

O deputado foi acusado de ter facilitado um contato com os serviços de migração em favor de um dos alegados suspeitos do atentado.

Em 8 de Agosto, o Supremo Tribunal de Justiça, designado pela Assembleia Constituinte (composta unicamente por apoiantes do regime), levantou a imunidade parlamentar do deputado, acusado formalmente, a 14 de agosto, de "instigação pública continuada, tentativa agravada de homicídio contra Nicolás Maduro, tentativa agravada de homicídio contra os militares da GNB, uso de engenhos explosivos, associação para cometer delito, financiamento do terrorismo e traição à pátria".

No final de agosto, o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos expressou preocupação pela detenção e condições em que se encontrava Juan Requesens.

A família indicou ter mantido o primeiro contacto com o deputado, após 45 dias de detenção, em 20 de setembro último.

No mês passado, a defesa denunciou várias irregularidades no processo contra o deputado opositor e a Comissão Inter-americana de Direitos Humanos pediu ao Governo venezuelano que proteja o direito à saúde, à vida e à integridade do deputado.