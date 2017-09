Deputado contesta ausência de direito a recurso judicial para governantes de Macau

Lusa15 Set, 2017, 13:13 | Mundo

Desde a transferência de Macau para a China, em 1999, dois principais titulares de cargos políticos foram condenados diretamente na Última Instância: o ex-secretário para os Transportes e Obras Públicas Ao Man Long (2007) e o ex-procurador Ho Chio Meng, este ano, ambos sem possibilidade de recurso.

Após tentativa de Ho, o Tribunal de Última Instância (TUI) veio esta semana reafirmar a impossibilidade de os titulares ou ex-titulares de cargos públicos recorrerem de decisões, defendendo que "não se pode entender que haja uma lacuna jurídica".

Em entrevista à Lusa, Leonel Alves, que deixa o hemiciclo ao fim de 33 anos, rejeitou esta leitura e garantiu que "não há nenhum impedimento institucional" para que estes cidadãos, "que foram nomeados para um cargo importante e gozam de presunção de inocência", tenham esse direito.

Alves, o mais antigo deputado da Assembleia Legislativa de Macau, lembrou que antes de 1999 participou nos trabalhos relativos à Lei de Bases da Organização Judiciária e que essa "versão inicial previa o recurso".

"Mas depois houve alguém que entendeu que não, que tem de ser tudo imediatamente julgado pelo TUI porque são todos nomeados pelo Governo Central [da China]", recordou o advogado.

"Respeito a decisão do TUI, mas como participei nos trabalhos desde o início, [posso dizer que] a falta de possibilidade legal de recurso não se deveu a nenhuma fundamentação filosófico-política, mas sim ao défice de número de magistrados no nosso órgão máximo na justiça", afirmou.

O TUI é composto por três juízes, o que impede a existência de um plenário para reavaliar casos que ali foram julgados em primeira instância.

"Não há nenhum impedimento constitucional, não está escrito em sítio nenhum, nem na Constituição da República Popular da China, nem na Lei Básica de Macau, que o cidadão que, por acaso foi titular de principal cargo, não possa recorrer", frisou.

Alves admitiu que "também não está escrito em sítio nenhum que pode recorrer", mas lembrou que num Estado de Direito é preciso "reconhecer que errar é humano e ninguém pode garantir que os três juízes do TUI têm o dom absoluto da verdade e da certeza".

"É um direito do cidadão. Pessoalmente, como jurista, como cidadão, preocupa-me e acho que tem de ser resolvido", disse.

Para o advogado, não mexendo na regra, ao abrigo da qual os principais titulares são unicamente julgados em última instância, torna-se necessário dotar o TUI de "recursos humanos suficientes para poder acolher a apreciação de recursos das suas decisões".

No entanto, defendeu que apenas o líder do Governo devia ser sujeito a tal: "O chefe é o representante máximo, os outros são colaboradores do representante máximo. Porque é que o colaborador tem de ter o mesmo tratamento a nível judicial que o chefe do Executivo? Não faz sentido".

No domingo, o TUI publicou a decisão de recusar o pedido de recurso de Ho Chio Meng, argumentando que "apesar de o legislador não ter previsto explicitamente que não se pode interpor recurso do acórdão do TUI proferido em primeira instância, não se pode excluir que esta tenha sido precisamente a sua intenção legislativa".

Prova disso é que depois do "caso de corrupção" do ex-secretário para os Transportes e Obras Públicas, em 2007, em que "foi levantada também a questão da interposição de recurso do acórdão do TUI", foram introduzidas, em 2009, alterações à Lei de Bases da Organização Judiciária que "não tocaram a referida questão de recurso", argumentou o tribunal.

