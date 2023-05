Deputado filipino pede ajuda a Timor-Leste por temer ser morto no seu país

"Se pudesse enviar uma mensagem ao Presidente, Ramos-Horta, ao primeiro-ministro ou a outras pessoas no poder aqui, dizia: apelo-vos, preciso da vossa ajuda porque eles querem mesmo matar-me", disse Teves, em entrevista à Lusa em Díli.

"Preferia nadar e morrer no mar aqui, do que ser morto a tiro nas Filipinas e acho que o Governo timorense não permitirá um filipino ser morto no seu próprio pais. Os timorenses são gente boa", afirmou.

Arnolfo Teves Jr. chegou a Díli a 27 de abril com "cerca de 15 pessoas", incluindo vários membros da família que considera estarem igualmente sob ameaça, e, a 03 de maio apresentou o pedido de asilo político às autoridades, que foi recusado, tendo-lhe sido dado cinco dias para sair do país.

Recorreu da decisão e hoje as autoridades timorenses comunicaram a rejeição de novo, pelo que tem agora 15 dias para recorrer aos tribunais nacionais, devendo apresentar na próxima semana o pedido.

Teves explicou à Lusa ter recebido informação das Filipinas de que terá sido hoje formalmente acusado de alguns crimes, explicando que não tem ainda dados concretos, rejeitando a tentativa das autoridades do país o classificarem como terrorista, como anunciou o Governo.

"Como podes determinar que alguém é terrorista sem sequer ser acusado de um crime? Aqui vemos a perseguição política. Chamaram-me mentor [de um crime], depois um terrorista, sem um processo de investigação correto", afirmou.

Na semana passada o Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr. agradeceu a Timor-Leste por ter negado o pedido de asilo político de Teves, considerando que essa decisão torna mais fácil para as autoridades filipinas trazer o deputado suspenso de volta para casa.

"Ao negar seu pedido de asilo político, estamos mais próximos de o poder trazer para casa para responder às alegações que foram feitas [contra ele]. Mas, mais uma vez, agradecemos a sua resposta muito rápida a esse respeito", disse Marcos ao primeiro-ministro de Timor-Leste, Taur Matan Ruak, durante um encontro bilateral à margem da 42.ª cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), na Indonésia.

Teves Jr., eleito para a Câmara dos Representantes desde 2016, é acusado de ser o mentor da morte de Roel Degamo, governador da zona de Negros Oriental.

Em 04 de março, depois de o Tribunal Supremo proclamar Roel Degamo como governador, numa eleição contestada contra o ex-governador e irmão de Teves, Pryde Henry Teves, Degamo foi assassinado em casa.

Para as autoridades filipinas Teves Jr. está implicado no homicídio de Roel Degamo e de outras nove pessoas, com o deputado a negar qualquer envolvimento e a criticar os opositores pelas acusações.

Alegações que o próprio Teve nega, afirmando estar a ser alvo de uma "perseguição política", vincando que começou a ser apontado como responsável no crime, sem investigação adequada, e que as autoridades filipinas efetuaram uma rusga ilegal à sua casa, durante a qual plantaram provas.

"No ano passado tive inteligência, informação [...) de que iam fazer uma rugas a minha casa e plantar provas, armas e granadas para me poderem prender. E isso aconteceu. A 28 de dezembro denunciei nas redes sociais que sabia deste plano sinistro que me queriam fazer", afirmou.

"Uns meses depois aconteceu, fizeram uma rusga a minha casa, ilegalmente, sem seguir o processo, e plantaram armas e granadas. É impossível que eu tivesse essas coisas em minha coisa. Nenhuma pessoa sã deixaria coisas dessas em casa sabendo que ia haver uma rusga", considerou.

Questionado sobre o seu alegado envolvimento na morte de Degamo, Teves diz que são "alegações fabricadas", considerando que começou a ser apontado antes de qualquer investigação.

"O seu plano não era apenas de me prender. Queriam matar-me. E pergunto: porque querem tanto que volte a casa, desde o primeiro dia, que eu volte às Filipinas. Porquê? Sem qualquer motivo. Depois recebi informação de que me queriam matar. E se me matarem, dizem apenas, caso encerrado, e isso deixa-os ficar bem, [mostrar] que estão a cumprir o seu trabalho, e estavam corretos nas alegações", afirmou.

Neste contexto, disse que não confia no sistema judicial do país, acusando o responsável judicial de não ser neutro e de o acusar, mesmo sem investigação.

Sobre o que fará caso o processo no tribunal confirme a rejeição de asilo político, Teves diz que decidirá depois, mas manifestou-se confiante que o Governo timorense compreenderá a sua situação.

"É melhor salvar a vida de uma pessoa, e eles vão mesmo matar-me [se voltar].Uma das razões por que vim para aqui, é porque este é um país que respeita os direitos humanos, que tem dois Prémios Nobel", disse.