Deputado pró-democracia de Macau Sulu Sou condenado a 120 dias de multa

"O tribunal entendeu que se cometeu o crime de reunião ilegal que se traduz num crime de desobediência", disse aos jornalistas o advogado Jorge Menezes, à porta do Tribunal Judicial de Base, depois da leitura do acórdão do processo penal.

À saída do tribunal, Sulu Sou afirmou estar inocente e temer "que o espaço para a liberdade de expressão e de opinião continue apertado depois deste caso" ficar concluído.

Neste processo judicial, em que é também arguido Scott Chiang, ex-presidente da Novo Macau, os dois arguidos foram condenados a 120 dias de multa, sendo que o que difere nos dois casos é o valor da multa a pagar.

"A multa é calculada ao dia e atribui-se um valor a cada dia", o valor "de cada um dos 120 dias é diferente" para cada um dos arguidos, disse o advogado da equipa de defesa Pedro Leal.

No total, Sulu Sou vai ter de desembolsar "cerca de 40 mil patacas (cerca de quatro mil euros)" e Scott Chiang "cerca de 27 mil patacas", disse Pedro Leal.

Os advogados manifestaram-se insatisfeitos com a condenação dos seus clientes, não revelando, contudo, se vão ou não recorrer da sentença, sendo que cada um dos arguidos tem até 20 dias para recorrer da decisão do Tribunal.

À Lusa, Jorge Menezes explicou que "se nenhuma das partes recorrer, quer o Ministério Público, quer o arguido, no prazo de 20 dias a sentença transita em julgado, o que quer dizer que se torna definitiva e a partir dessa altura termina o motivo para a suspensão do mandato que foi o que permitiu que [Sulu Sou] fosse julgado".

Se estas condições se verificarem, o deputado poderá "regressar à Assembleia Legislativa", anunciou.

No dia 04 de dezembro, a Assembleia Legislativa de Macau decidiu suspender o mandato de Sulu Sou, o que abriu as portas ao julgamento do deputado, que recorreu desta decisão por duas vezes junto do Tribunal de Segunda Instância (TSI) de Macau, que indeferiu o recurso.

No caso da suspensão do mandato, o advogado afirmou à Lusa que "a relação que este processo [de desobediência qualificada] possa ter com o outro processo [suspensão do mandato] não é imediatamente clara", mas referiu que se Sulu Sou "for absolvido deste processo, ou se for reintegrado na assembleia legislativa, é possível que faça sentido o processo relativo à suspensão mandato perder utilidade".

Afirmou contudo, que tal decisão cabe ao Tribunal de Segunda Instância e ao Tribunal de Última Instância.

O mais jovem deputado de Macau foi acusado de desobediência qualificada por um protesto realizado a 15 de maio de 2016, convocado pela Associação Novo Macau contra a atribuição, por parte da Fundação Macau, de um subsídio de 100 milhões de renmimbis (13,7 milhões de euros na altura) à Universidade de Jinan, na China.

Sulu Sou e Scott Chiang, antigo presidente da Associação Novo Macau, incorriam, de acordo com o artigo 312/2 do Código Penal, numa "pena de prisão até dois anos ou de uma multa até 240 dias".